Seguridad

Reportan Saldo Blanco tras Operativos por Lluvias en San Quintín, Baja California

Autoridades en coordinación con la Marina, mantuvieron recorridos preventivos para limpiar vialidades y atender viviendas inundadas

Reportan Saldo Blanco tras Operativos por Lluvias en San Quintín, Baja CaliforniaReportan Saldo Blanco tras Operativos por Lluvias en San Quintín, Baja California | Foto: N+

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