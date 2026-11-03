Reportan Saldo Blanco tras Operativos por Lluvias en San Quintín, Baja California

Ante las precipitaciones registradas durante el fin de semana, autoridades del municipio de San Quintín desplegaron operativos de prevención y atención en las demarcaciones de Camalú, Vicente Guerrero y la cabecera municipal, logrando la atención de viviendas inundadas, la limpieza de vialidades y el desazolve de alcantarillas.

Los recorridos de vigilancia, implementados en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina y diversos cuerpos de emergencia, permitieron identificar puntos críticos de riesgo y brindar auxilio directo a la población vulnerable.

Las autoridades reportaron saldo blanco, destacando que durante el desarrollo de los operativos no se registraron incidentes mayores que pusieran en riesgo la integridad de los habitantes.

JMR