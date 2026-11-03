Comerciante es Asesinado a Disparos en Papantla, Veracruz

Un comerciante fue asesinado a balazos durante un ataque armado que se registró en la zona centro de Papantla, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron en una frutería ubicada en el cruce de las calles Pino Suárez y Pedro Moreno, establecimiento que fue acordonado por elementos policiacos tras la agresión.

La víctima fue identificada como Esteban 'N', propietario del negocio, quien se encontraba en el establecimiento cuando, de manera repentina, un sujeto llegó al lugar y le disparó a corta distancia.

Derivado de los impactos, el presunto responsable le provocó la muerte de manera instantánea y, tras el ataque, corporaciones de seguridad arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y preservar la escena.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) arribó al sitio y llevó a cabo las diligencias correspondientes, sin que hasta el momento haya sido esclarecido el móvil de la agresión ni hayan confirmado si existen personas detenidas por este homicidio.