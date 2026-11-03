Homicidios

Comerciante es Asesinado a Disparos en Papantla, Veracruz

Al norte de la entidad veracruzano, un sujeto atacó con un arma de fuego a un hombre, privandolo de la vida de manera instantánea

Comerciante es Asesinado a Disparos en Papantla, VeracruzLas autoridades investigan el móvil del ataque. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

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Violencia en Papantla: comerciante muere tras ataque armado en su negocio. La Fiscalía de Veracruz busca esclarecer el crimen.

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