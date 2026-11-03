Cierran Carretera Ayotlán-Atotonilco por Derrame de Vinazas en Jalisco

La circulación vehicular en la carretera Ayotlán-Atotonilco fue cerrada totalmente debido a un derrame de vinazas que provocó escurrimientos de residuos color marrón sobre la cinta asfáltica.

El incidente sorprendió a habitantes de Ayotlán, quienes difundieron fotografías y videos en redes sociales en los que se observan los desechos desplazándose por la carretera.

Ante la emergencia, elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y auxilio vial se movilizaron para atender el derrame. Como primera medida, las autoridades cerraron por completo el paso vehicular y comenzaron los trabajos para tratar los residuos.

La situación también generó preocupación entre el sector pesquero, cuyos integrantes se trasladaron a la presa San Onofre ante el temor de que las vinazas alcanzaran el cuerpo de agua y provocaran contaminación. Sin embargo, reportaron que, incluso horas después del incidente, no se habían registrado afectaciones en ese lugar.

Las vinazas son residuos líquidos que se generan durante los procesos de destilación del alcohol, utilizados en la elaboración de productos como tequila, mezcal y ron. Se trata de desechos de difícil manejo que, si llegan a cuerpos de agua, pueden consumir rápidamente el oxígeno y provocar la muerte de fauna acuática.

Hasta la elaboración de esta nota, la Policía de Tránsito Vial de Ayotlán informaba que la carretera permanecía cerrada mientras personal de Seguridad Pública y Protección Civil continuaba con los trabajos para atender el derrame.