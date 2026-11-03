Accidentes

Cierran Carretera Ayotlán-Atotonilco por Derrame de Vinazas en Jalisco

Pescadores acudieron a la presa San Onofre ante el temor de que los residuos llegaran al agua, aunque no reportaron afectaciones

CarreteraCerraron la carretera Ayotlán-Atotonilco por derrame de vinaza. Foto: N+

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Derrame de vinazas cierra la carretera Ayotlán-Atotonilco. Pescadores preocupados por posible contaminación en San Onofre

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