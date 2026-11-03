Catean Bodega del Padre de Meghan Markle en México en Medio de Investigación por Abuso Infantil

Autoridades allanaron un depósito que alquilaba el padre de Meghan Markle en Baja California como parte de una investigación por almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil, informó la fiscalía del estado a la AFP.

La fiscalía indicó que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de “material de pornografía infantil” en una bodega rentada por Thomas Markle, director de fotografía jubilado de 82 años.

De acuerdo con las indagatorias, el dueño del negocio señaló que Markle dejó de pagar la renta desde 2024, aunque su unidad de almacenamiento permaneció bajo resguardo.

En el sitio, la autoridad encontró “revistas de origen asiático” con una antigüedad de hasta 20 años, sin precisar su contenido. También decomisó equipo de cómputo, que se encuentra en proceso de entrega a la fiscalía federal.

La semana pasada, la policía de Filipinas reportó el hallazgo de imágenes de abuso infantil en una antigua vivienda de Markle en ese país asiático. El hombre vivió en México antes de mudarse a Filipinas en 2025 y actualmente reside en Estados Unidos.

Tras los reportes, Markle rechazó las acusaciones en una entrevista con el diario británico Daily Mail, donde las calificó como “un montón de mentiras”.

La duquesa de Sussex, casada con el príncipe Enrique, se declaró el viernes “profundamente consternada” por la revelación de las pesquisas contra su padre por presunta posesión de imágenes de abuso infantil. Markle no mantiene contacto con su hija desde la boda de ella con el príncipe en 2018.

En su pronunciamiento, Meghan indicó que hace seis años supo de una carta enviada a la policía británica con “acusaciones preocupantes” contra su padre, y que su distanciamiento obedeció a la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

La pareja abandonó abruptamente el Reino Unido en 2020 en medio de choques con la familia real, de la que desde entonces no son miembros activos. Regresaron al país a finales de agosto.

AMP