¿Checo Pérez se Queda sin Equipo? Dueño de Cadillac Pide 3 Billones de Dólares

Tan solo un par de días después de que Sergio 'Checo' Pérez anunciara su renovación para permanecer con la escudería Cadillac hasta 2029, un reporte periodístico ha sorprendido al mundo del automovilismo ya que asegura que el dueño del equipo, Mark Walter, está buscando vender al equipo y pide un precio de venta de al menos 3 mil billones de dólares.

De acuerdo con el medio Sportico, habría ya hasta siete personas interesadas en comprar a Cadillac. Walter controla el equipo de Fórmula 1 a través de su propiedad de TWG Global. El mes pasado, TWG Global afirmó que el equipo de Fórmula 1 de Cadillac y los Los Angeles Dodgers de la MLB no estaban a la venta, esto después de que Walter acordara vender la franquicia de NBA, Los Angeles Lakers, a Joshua Kushner y Bob Iger por 12 mil 500 millones de dólares. "TWG no contempla desprenderse de su participación en el equipo de Fórmula 1 de Cadillac ni en ninguna otra parte de TWG Motorsports", señaló la firma en un extenso comunicado.

Sin embargo, se dice que Walter estaría buscando deshacerse de la participación mayoritaria que posee de Cadillac, luego de que también vendió sus acciones en el Chelsea de la Premier League.

Los reportes señalan que el equipo de Cadillac prevé pérdidas de aproximadamente 400 millones de dólares este año, esto debido principalmente a los costes iniciales de su primera temporada.

¿Checo Pérez se quedará sin equipo?

La posible venta de Cadillac no debería tener una repercusión directa sobre el futuro de Checo Pérez, pues el piloto mexicano tiene contrato hasta 2029 y parece ser la apuesta del equipo de cara al futuro cercano, aunque de momento ni él ni su compañero Valtteri Bottas han logrado sumar puntos en lo que va de la temporada 2026.

Como ejemplo está el caso de los Lakers, que a pesar de haber sido vendido por el propio Mark Walter, no ha visto alterada su operación a nivel deportivo.