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¿Checo Pérez se Queda sin Equipo? Dueño de Cadillac Pide 3 Billones de Dólares

Mark Walter, dueño de Cadillac en la F1, estaría poniendo a la venta al equipo en medio de dos investigaciones federales

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1 | Foto: Reuters
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