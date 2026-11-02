Seguridad

Recuperan Tres Motocicletas con Reporte de Robo Vigentes en Coronango, Puebla

Los vehículos de dos ruedas fueron asegurados por las autoridades en distintos operativos realizados en la zona de Misiones de San Francisco

Tres Motocicletas Robadas Recuperadas Misiones de San Francisco Coronango PueblaLas tres unidades de dos ruedas fueron aseguradas en Misiones de San Francisco. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Intervenciones en Misiones de San Francisco logran recuperar tres motocicletas con reporte de robo en Coronango. Descubre el papel de la Comisaría de Seguridad Pública en este logro.

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