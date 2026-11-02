Recuperan Tres Motocicletas con Reporte de Robo Vigentes en Coronango, Puebla

En intervenciones distintas realizadas en Misiones de San Francisco, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango informó que se logró la recuperación de tres motocicletas que contaban con reporte de robo vigente.

El primer aseguramiento ocurrió tras un reporte a los números de emergencia sobre una motocicleta Vento, color negro con naranja, estacionada sobre la banqueta en la calle La Raza, donde obstruía el paso peatonal.

Al lugar arribó personal de Tránsito Municipal, confirmando la violación al reglamento y la ausencia del conductor; tras cotejar los números de identificación vehicular en el sistema, se constató que la unidad tenía reporte de robo.

La segunda acción tuvo lugar en la Avenida La Rioja, donde vecinos alertaron sobre una motocicleta Vento Xpress 170, color negro con amarillo, en aparente estado de abandono.

En dicho operativo los agentes municipales acudieron a verificar la situación y, al consultar su estatus legal, confirmaron el mismo antecedente delictivo procediendo con su aseguramiento.

Por último, en la calle Centenario, policías municipales atendieron el reporte de una motocicleta Italika FT150 TS, color negro con amarillo, que permanecía estacionada desde hacía varias horas sin propietario a la vista.

Luego de verificar su información en la base de datos, se confirmó que este vehículo de dos ruedas también presentaba reporte de robo por lo que las autoridades lo decomisaron.

Tras su aseguramiento las motocicletas fueron trasladadas a la Comisaría de Seguridad Pública para realizar los trámites correspondientes y ser puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, instancia que determinará lo conducente.

Con información de N+

GMAZ