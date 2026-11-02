Localizan Toma Clandestina de Hidrocarburos en El Charco, Ecatepec; FGR Asegura el Inmueble

Elementos de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron una presunta toma clandestina en la colonia El Charco, en la zona de Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México, a un costado de la autopista Siervo de la Nación. Hasta el momento no hay personas detenidas.

La manguera fue ubicada debajo de un puente vehicular. Personal de inteligencia y cuadrillas realizan excavaciones para seguir su trayecto y determinar hasta dónde llega; aparentemente conecta con una nave industrial. Se trata de una manguera muy pequeña y se desconoce qué tipo de combustible circula por ella, si gasolina o diésel, lo que determinarán las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Toma Clandestina en Colonia El Charco en Ecatepec

Imágenes aéreas captaron cómo se jala la manguera. En la parte del fondo de la nave se observan bidones amontonados donde posiblemente se almacenaba combustible. Se desconoce si el predio está ocupado.

La nave está conectada con otra donde se aprecia una acumulación de bidones y tarimas. Desde la imagen aérea y desde el exterior no se advierte movimiento alguno.

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A lo largo de la zona lateral de Avenida Gran Canal hay señalamientos que indican no excavar por la presencia de tubos de combustible. En esta franja del Estado de México ya se habían reportado otras tomas clandestinas.

Más tarde, las autoridades municipales informaron que Protección Civil intervino y descartó riesgos a la población. La Fiscalía General de la República aseguró el inmueble.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio a solicitud de Personal del área de Inteligencia y Seguridad de Pemex, por el reporte de fuerte olor a hidrocarburo en la zona debajo de la Autopista Siervo de la Nación, entre avenida Sonora y Oaxaca y donde se confirmó la presencia de una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta resistencia a lo largo de unos 400 metros hacia una nave industrial sin razón social.

Joel Hernández, subdirector de Análisis de Riesgos de Protección Civil Municipal explicó que al interior de la nave industrial de aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, se localizó una pipa de 30 mil litros que contenía hidrocarburo a tres cuartos de su capacidad y ubicaron una oquedad a donde llegaba la manguera con una bomba.

Además, se hallaron 40 tambos de 1000 litros con productos de limpieza, suavizantes y aromatizantes que buscaban mitigar el olor a hidrocarburo.

Personal de PC y Bomberos, realizaron una valoración en el sitio y descartaron riesgo a la población, ya que PEMEX realizó la clausura de la toma, por lo que no fue necesario realizar una evacuación, además de que no hay viviendas cercanas.

En la zona se estableció un cordón de seguridad perimetral con la intervención de elementos del sector 18, Marina y Guardia Nacional para evitar peligros a transeúntes, mientras que el sitio quedó bajo resguardo de Pemex y Bomberos en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General de la República para el aseguramiento del inmueble.

Según datos de Pemex, a través de su Subdirección de Salvaguardia Estratégica, en el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 329 reportes de tomas clandestinas en la entidad, frente a 195 en el mismo periodo de 2025. El Estado de México se ubica, junto con Puebla, entre las entidades con más tomas detectadas en el país.

Con información de Alan Hernández y Ecatepec.

CT