Seguridad

Localizan Toma Clandestina de Hidrocarburos en El Charco, Ecatepec; FGR Asegura el Inmueble

El Estado de México sumó 329 reportes en el primer cuatrimestre de 2026, contra 195 en 2025

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Vehículo de Pemex y personal en la calle donde se excava para ubicar la manguera de la presunta toma clandestina. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Panorámica de las naves industriales y los predios de la zona de Tulpetlac, a un costado de la autopista. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Vista aérea de la explanada y de la nave junto a la que se localizó la presunta toma clandestina, en Ecatepec. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Personal de Pemex Logística excava junto a un muro para seguir el trayecto de una manguera, resguardado por elementos de seguridad. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Personal de Pemex y elementos de seguridad trabajan junto al muro azul de una de las naves. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Un tractocamión, bidones y tarimas ocupan el predio contiguo a una de las naves. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Bidones de plástico y tambos metálicos amontonados en el predio de la colonia El Charco. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Cuadrilla de Pemex y elementos de seguridad en la calle lateral de la nave donde se realizan los trabajos. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Acercamiento a los bidones apilados en el predio, junto a la nave en la que se rastrea la manguera. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Elementos de seguridad y personal de Pemex en la calle frente a la nave donde se realizan las excavaciones. Al fondo, el predio con bidones y tarimas. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Vista cenital del predio con bidones, tarimas y un tractocamión, a un costado de la autopista. Foto: N+

Localizan Toma Clandestina en la Colonia El Charco de Ecatepec

Vehículos de Pemex y personal de seguridad en la explanada junto a la autopista, frente al predio donde se observan bidones y un tractocamión. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+