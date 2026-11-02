Sociedad

Madre Llega a Veracruz Caminando Desde la CDMX para Reencontrarse con su Hija

Alrededor de 13 días le tomó llegar a la ciudad, en donde podrá reunirse con Lioria, luego de 2 años 11 meses de no verla

Madre Llega a Veracruz Caminando Desde la CDMX para Reencontrarse con su HijaLuego de 13 días llegó a la ciudad de Xalapa caminando; denuncia violencia vicaria. Foto: N+

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Una madre recorre a pie el camino de CDMX a Veracruz para reencontrarse con su hija después de 2 años 11 meses. Mirna Vargas desafía la violencia vicaria y exige justicia.

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