Autoridades Aseguran a Dos Hombres con Arma de Fuego y Vehículo en Río Bravo, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron a dos hombres, un arma de fuego, un cargador abastecido y un vehículo durante un operativo realizado en una estación de servicio de Río Bravo.

De acuerdo con el reporte, la intervención se derivó de un aviso y del monitoreo del Centro de Cómputo, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), mediante el cual se detectó una unidad motriz relacionada con los hechos.

Tras recibir la alerta, los efectivos acudieron al establecimiento, donde localizaron el vehículo señalado e intervinieron a sus dos ocupantes. Durante la revisión, aseguraron el armamento, el cargador abastecido y un equipo de telefonía.

Los dos hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.