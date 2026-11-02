Seguridad

Autoridades Aseguran a Dos Hombres con Arma de Fuego y Vehículo en Río Bravo, Tamaulipas

El aseguramiento ocurrió durante un operativo realizado en una estación de servicio

Autoridades Aseguran a Dos Hombres con Arma de Fuego y Vehículo en Río Bravo, TamaulipasAutoridades Aseguran a Dos Hombres con Arma de Fuego y Vehículo en Río Bravo. Foto: SSPT

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Dos detenidos con arma y vehículo asegurados en Río Bravo tras alerta del C5i.

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