Alerta por Posible Ciclón en el Pacífico: ¿A Qué Distancia Está de México y Cómo Se Llamaría?

A menos de un mes de que termine la temporada de ciclones tropicales 2026, autoridades meteorológicas nacionales activaron la vigilancia de un sistema que podría convertirse en un nuevo ciclón en el océano Pacífico.

Se trata de una zona de baja presión que en caso de evolucionar a tormenta recibiría el nombre de Winnie.

De ser así, se convertiría en el sistema número 21 de la temporada en el Pacífico, que este año estuvo muy activa debido a la presencia del evento climatológico El Niño.

Este fenómeno consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del mar, lo cual se vuelve un combustible para los ciclones.

Alerta por zona de baja presión

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre una zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California.

Actualmente, tiene 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en 48 horas y de 70% en siete días.

Dicha zona de baja presión se localiza muy lejos de costas mexicanas, a 2 mil 940 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h), detalló el organismo.

También el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que también monitorea esta área “que tiene una alta probabilidad de desarrollo tropical más adelante esta semana”.

Destacó que la amplia zona de baja presión, ubicada al este-sureste de las islas hawaianas, ya está ocasionando chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas.

“Las condiciones ambientales parecen generalmente favorables para el desarrollo gradual de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical durante la mitad o el final de esta semana a medida que se mueve hacia el oeste o el oeste-noroeste sobre la cuenca del Pacífico central”, detalló.

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Los ciclones en el Pacífico

En el Pacífico se han formado en la actual temporada de ciclones, que terminará el 30 de noviembre, 20 sistemas con nombre.

Nueve de ellos han sido tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert); tres huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto, Marie y Vance), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

De acuerdo con los pronósticos del SMN, en el Pacífico se previeron entre 18 y 21 sistemas en la actual temporada, por lo que aún faltarían al menos uno, aunque el pronóstico podría rebasarse.

SPB