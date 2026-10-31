¿Se Cayó el SPEI? Usuarios de Bancos Reportan Fallas en Transferencias en Plena Quincena

En plena quincena, cientos de usuarios de bancos en México reportaron problemas para realizar transferencias bancarias y otras operaciones a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De acuerdo con la plataforma de reportes de fallas Downdetector, usuarios de al menos ocho bancos que operan en el país, entre ellos BBVA, Banamex, HSBC, Santander y Openbank, experimentaban intermitencias.

En redes sociales, usuarios de Openbank México dijeron haber sido notificados de un retraso temporal en el servicio de transferencias, motivo por el cual no pueden visualizar dicha operación en sus cuentas.

Mientras que las otras instituciones bancarias brindaban atención a sus clientes con fallas, sin especificar si había algún problema con el SPEI.

El SPEI es la infraestructura desarrollada y operada por el Banco de México (Banxico) que permite enviar y recibir transferencias de dinero en pesos mexicanos entre cuentas de distintas instituciones financieras de forma rápida y segura.

Una transferencia mediante el SPEI se refleja en segundos o en un máximo de minutos; en promedio toma entre 1.9 y unos cuantos segundos en condiciones óptimas.

Algunos bancos procesan ciertos montos o validaciones con tiempos particulares fuera del horario comercial tradicional; por ejemplo, envíos en fines de semana o madrugadas.

AMP