Economía

¿Se Cayó el SPEI? Usuarios de Bancos Reportan Fallas en Transferencias en Plena Quincena

Usuarios de al menos ocho bancos que operan en el país experimentaban intermitencias la noche de este viernes

Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+

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