Asaltan Oficinas de Empresa Concesionaria de Agua en Centro Histórico de Puebla

Cuatro sujetos encapuchados, con gorras, sudaderas y cubrebocas, irrumpieron en las oficinas de la empresa Agua de Puebla ubicadas sobre la avenida 11 Sur, en el Centro Histórico de la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron la noche del 30 de octubre de 2026 cuando aún había clientes y trabajadores en el interior, generando pánico y crisis nerviosas.

La empresa recibió apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla pero hasta el momento no hay detenidos ni se sabe el monto de lo robado.

De manera preliminar se sabe que personal de la entidad financiera también conocida como Concesiones Integrales ya levantó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se espera que en las próximas horas tanto la empresa afectada como la SSC Puebla den un informe más detallado sobre lo ocurrido en dichas oficinas del Centro Histórico.

Con información de N+

GMAZ