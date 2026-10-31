Seguridad

Asaltan Oficinas de Empresa Concesionaria de Agua en Centro Histórico de Puebla

Al momento del ingreso de los delincuentes en las instalaciones ubicadas sobre la avenida 11 Sur todavía se encontraban algunos clientes

Asalto Oficinas Empresa Agua de Puebla para Todos Avenida 11 Sur Centro HistóricoTodavía se encontraban algunos clientes al momento del atraco. Foto: Los Titulares

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Delincuentes encapuchados asaltan oficinas de Agua de Puebla en el Centro Histórico. Clientes y trabajadores vivieron momentos de terror. Infórmate aquí.

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