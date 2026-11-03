Acto Vandálico Provoca Fuga de Gas en Gasoducto Los Cocos-Cangrejera en Veracruz

Un acto vandálico provocó una fuga en el gasoducto Los Cabos-Cangrejera en Coatzacoalcos, Veracruz, informó el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

Como parte de las maniobras de atención, se realizó el cierre de la válvula de paso de regulación Los Cocos en coordinación con Protección Civil y las instancias involucradas, añadió el Cenacagas.

Hasta el momento, no se reporta mayor afectación a la población y, de acuerdo con el reporte operativo, la fuga se limita al complejo Cangrejera.

En tanto, los usuarios mantienen su abastecimiento, añadió en un comunicado el Cenagas. "Los demás usuarios mantienen su abastecimiento", agregó.

Al mismo tiempo, se solicitó a la población evitar acercarse al área y seguir las indicaciones de las autoridades. Se informará sobre los avances mediante los canales oficiales", abundó la dependencia.

Cenagas es un organismo público descentralizado del gobierno de México, sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener). Fue creado el 28 de agosto de 2014 como parte de la reforma energética.

Administra el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, garantizando el acceso abierto y la operación segura del sistema de gasoductos en el país.

AMP