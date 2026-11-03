Internacional

Acto Vandálico Provoca Fuga de Gas en Gasoducto Los Cocos-Cangrejera en Veracruz

Hasta el momento, no se reporta mayor afectación a la población; la fuga se limita al complejo Cangrejera

Cuartoscuro/ ArchivoCuartoscuro/ Archivo

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