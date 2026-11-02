Nuevo Requisito para Viajar a EUA: Desde Mañana Viajeros Mexicanos Deben hacer Declaración

Quienes planeen viajar a Estados Unidos en los próximos días deberán cumplir con un trámite adicional. A partir del 3 de noviembre de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) exigirán a todas las personas que viajen a ese país, sin importar su nacionalidad, una declaración física o digital.

En ella deberán confirmar que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo.

La aerolínea Volaris dio a conocer la medida y recomendó a sus pasajeros consultar los detalles del requisito y completar la declaración antes de viajar.

¿Qué se sabe de la medida?

La regla incluye a ciudadanos, residentes, visitantes y pasajeros en tránsito, y aplica a vuelos que salgan de aeropuertos extranjeros después de las 23:59 horas, hora del este, del 3 de noviembre.

Las aerolíneas deberán verificar los formularios antes del abordaje. También indica que la política tendría vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026.

La disposición responde al brote de ébola en África. Los CDC ya habían adoptado en mayo reglas que impiden abordar a pasajeros que hayan estado en el Congo durante las tres semanas previas, y en julio las extendieron a ciudadanos estadounidenses. Con la nueva declaración, el requisito se amplía a todos los pasajeros de vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

Los CDC mantienen además restricciones de entrada para personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Controversia en la industria

La medida ha generado reparos en el sector aéreo. Reuters informó que la IATA y Airlines for America pidieron a los CDC reconsiderar la regla.

Qué hacer antes de volar

Los pasajeros deben revisar los requisitos en el sitio de su aerolínea, llenar la declaración (física o digital) y llevarla lista antes de presentarse a documentar. Se recomienda hacerlo con anticipación para evitar contratiempos en el aeropuerto.

AMP