Internacional

Nuevo Requisito para Viajar a EUA: Desde Mañana Viajeros Mexicanos Deben hacer Declaración

A partir del martes 3 de noviembre de 2026, todos los pasajeros que ingresen a territorio estadounidense, deberán presentar el nuevo requerimiento

Avión de la aerolínea Volaris. Foto: CuartoscuroAvión de la aerolínea Volaris. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
No Solo es la Visa: Desde el 3 de Noviembre 2026 Aplican Nuevo Requisito para Viajar a EUA para Mexicanos | N+