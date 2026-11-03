‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Reconoce su Culpabilidad en Corte de EUA

Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho", se reconoció culpable hoy en un memorándum ante la Corte de Distrito en Washington DC, Estados Unidos, y ofreció cumplir 20 años de cárcel por los delitos cometidos al expresar disculpas por los daños tras sus actividades criminales.

La audiencia para dictarse sentencia a Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" se tiene programada para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 9:30 horas.

En los documentos judiciales se brindaron más detalles sobre su vida al precisarse que creció en la pobreza en Michoacán con su familia, llegó a Estados Unidos y vivió en California por unos años antes de volver a México y darse el surgimiento del CJNG.

Se precisó que "en gran medida era subordinado a su hermano, Mencho, así como a todo el liderazgo de primer nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)".

Esto porque “era visto como poco confiable debido a sus adicciones a las drogas y al alcohol”.

Además, se informó que el hermano de “El Mencho” también envió una carta al juez donde expresó arrepentimiento por sus acciones:

"Estoy profundamente arrepentido por mis acciones y por el daño que causaron", expresó "Tony Montana", de acuerdo a documentos judiciales en Estados Unidos.

Pidió que debido a su edad de 68 años y estado de salud se considerara una sentencia que permita la posibilidad de regresar a su familia “mientras aún pueda ser parte de sus vidas".

En diciembre de 2022, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a "Tony Montana" en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Se le señaló como operador logístico y financiero de esa organización delictiva, bajo órdenes directas de "El Mencho".

Investigaciones de inteligencia militar refieren que Antonio Oseguera se manejaba con bajo perfil, que usaba un nombre distinto y aparentaba ser un empleado de oficina.

También se le acusa de dedicarse a la compra de armamento y equipo táctico, así como la adquisición de vehículos blindados y la fabricación de los llamados "narcotanques".

En diciembre de 2015, Antonio Oseguera ya había sido detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cuando se hizo pasar por Joel Mora Garibay para evitar su detención.

En 2001 cumplió una condena en Mississippi, Estados Unidos, por daño en propiedad ajena. Registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos señalan que Antonio Oseguera estuvo recluido en una prisión norteamericana hasta el 18 de julio de 2008.

Información N+