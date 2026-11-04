Internacional

Corredora Rachel Apa Muere a 3 Kilómetros de la Meta en Maratón de Nueva York

La participante de 24 años fue atendida en Central Park y trasladada a un hospital; su familia señaló una posible complicación médica

Corredora Rachel Apa Muere a 3 Kilómetros de la Meta en Maratón de Nueva YorkFoto: Facebook Parkinson's Foundation
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