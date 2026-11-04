Corredora Rachel Apa Muere a 3 Kilómetros de la Meta en Maratón de Nueva York

Rachel Apa, una corredora de 24 años originaria de Pensilvania, murió después de sufrir una emergencia médica durante el Maratón de Nueva York 2026. La joven se desplomó cuando le faltaban poco más de tres kilómetros para llegar a la meta, en su primera participación en esta competencia.

El incidente ocurrió cerca del marcador de la milla 24, dentro de Central Park. Apa participaba en el recorrido de 26.2 millas, que es equivalente a 42.2 kilómetros.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la emergencia médica ocurrió alrededor de las 13:40 horas. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la corredora en estado crítico al Hospital Mount Sinai.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y del personal hospitalario, Rachel Apa murió horas después. Apa tenía 24 años y era originaria de Lewisberry, Pensilvania.

Se graduó en 2024 de la Universidad Bucknell, donde formó parte durante cuatro años del equipo universitario de hockey sobre césped. También trabajaba como gerente de producto en una empresa de tecnología industrial y recientemente había comenzado un programa de maestría en Charleston Southern University.

El Maratón de Nueva York era su primera competencia de esta distancia. La joven decidió participar para recaudar fondos para la Parkinson’s Foundation, en memoria de su abuelo, quien murió a consecuencia de esta enfermedad en 2022.

En su campaña explicó que su abuelo había sido uno de sus principales modelos a seguir y que le enseñó a mantenerse activa, superar sus propios límites y aceptar nuevos desafíos.

Steve Apa, padre de la corredora, declaró a medios estadounidenses que los médicos les informaron que su hija había sufrido rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición del tejido muscular y puede ocasionar complicaciones graves.

No obstante, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York confirmó que investigaba el fallecimiento, por lo que la causa oficial de muerte no había sido determinada públicamente.

Tras conocerse el fallecimiento, New York Road Runners y la comunidad deportiva de la Universidad Bucknell expresaron sus condolencias a la familia, amistades y personas cercanas a la joven.

PT