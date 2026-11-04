Niño Pierde el Brazo tras Volcadura en Nuevo León; Familia Solicita Apoyo Para Cirugía

Una nueva complicación médica enfrenta Jorgito, el niño que perdió un brazo tras sufrir una volcadura en Nuevo León, por lo que su familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de una cirugía que necesita.

Después de atravesar un proceso médico complicado, los especialistas no pudieron salvarle la extremidad, por lo que finalmente tuvo que ser amputada.

La familia explicó que, pese a los procedimientos a los que fue sometido, todavía existen problemas de salud que necesitan resolverse, por lo que el pequeño deberá ingresar nuevamente al quirófano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pierde Jorgito Brazo en Volcadura y Piden Apoyo para Operación en Nuevo León

Para esta intervención necesitan reunir 35 mil pesos, cantidad que sus padres buscan conseguir con ayuda de personas que puedan realizar alguna aportación.

A esta situación se suma la deuda que mantienen por la atención hospitalaria que recibió Jorgito después del accidente, la cual asciende a un millón 350 mil pesos.

Los gastos médicos representan una carga económica importante para sus familiares, quienes continúan buscando recursos para garantizar que el menor reciba los cuidados necesarios y pueda avanzar en su recuperación.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con el pequeño y contribuir con lo que esté dentro de sus posibilidades.

Las personas interesadas en apoyar pueden realizar depósitos o transferencias a la cuenta de Banorte 4189143098187860.

También pueden comunicarse directamente con la familia al teléfono 812 029 3958, donde podrán obtener información sobre las necesidades médicas del niño y la manera de colaborar.

Sus padres mantienen la esperanza de reunir el dinero necesario para que Jorgito pueda recibir esta nueva intervención y continuar con su tratamiento, luego del accidente que cambió su vida y que todavía mantiene a su familia enfrentando importantes gastos médicos.