Sociedad

Niño Pierde el Brazo tras Volcadura en Nuevo León; Familia Solicita Apoyo Para Cirugía

El menor necesita reunir 35 mil pesos para una nueva intervención médica, mientras sus padres enfrentan una deuda hospitalaria que asciende a un millón 350 mil pesos.

Piden apoyo para operación de JorgitoPiden apoyo para operación de Jorgito. Foto: N+

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Jorgito necesita tu ayuda tras perder un brazo en un accidente en NL. Su familia busca reunir 35 mil pesos para una cirugía urgente.

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