Detienen a 6 Extranjeros por Votar Ilegalmente en California Durante Elecciones de EUA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó los detalles de la detención de seis personas extranjeras en el condado de Los Ángeles, California, debido a que mintieron al brindar información personal durante el registro para votar en las Elecciones Intermedias 2026.

Las acciones en las que fueron identificadas las personas sospechosas forman parte de la operación “Proteger el voto”. “Cada uno de sus nombres estaba en la lista que proporcionamos a las autoridades de California”, indicó el Departamento.

Las seis personas fueron detenidas en los valles de Antelope y San Fernando, por registrarse y votar ilegalmente. Los acusados

• Sirgalahad Camua, de 43 años, de Palmdale, votó por correo en mayo de 2020, noviembre de 2024 y junio de 2026.

• Krystel Capi Valle, de 31 años, de Palmdale, votó por correo en noviembre de 2022.

• Moria Dahan, de 35 años, de West Hills, votó en persona en las elecciones generales de noviembre de 2024.

• Chad Goertz, de 52 años, de Agua Dulce, votó por correo en noviembre de 2022 y noviembre de 2024.

• Mahyar Nikzad, de 35 años, de Canoga Park, votó en marzo y noviembre de 2024.

• Gilberto Ruiz, de 46 años, de Palmdale, votó por correo en noviembre de 2022, marzo de 2024 y noviembre de 2024.

Foto: DOJ

En total, van 34 personas detenidas por los mismos cargos. Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia supervisa las elecciones en los 50 estados para garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas, y proteger el derecho al voto.

Sólo en las últimas nueve semanas, el Departamento ha acusado a 195 extranjeros en 25 estados de delitos ilegales de voto y registro. Desde el inicio de esta Administración, se han detenido a 239 personas por delitos relacionados con fraude electoral.

EPP