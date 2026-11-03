Suman 5 Horas de Bloqueo de Transportistas que Colapsa Tultitlán, Edomex

Una manifestación de transportistas provoca largas filas de autos varados y cientos de automovilistas molestos en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

La tarde de este martes se registran severas afectaciones a la circulación por el bloqueo encabezado por integrantes de la Línea de Transportes Urbanos y Suburbanos San Antonio Tultitlán (TUSSAT).

La protesta se encuentra en el Boulevard Tultitlán a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, pero al tratarse de una vía clave para la movilidad en el municipio, el tráfico alcanza a la Vía José López Portillo, donde el rezago vehicular es demasiado y más en la hora pico.

Pero esa no es la única vialidad afectada por el bloqueo de transportistas, ya que también hay tráfico intenso en la Avenida Recursos Hidráulicos, Adolfo López Mateos y Avenida Uno, solo por mencionar algunas.

En la protesta participan choferes de combi y camiones de transporte público, así como taxistas, quienes exigen mayor seguridad para laborar en el Estado de México. Debido a que son constantes los asaltos, amenazas y extorsiones. Asimismo, denuncian las malas condiciones en las que trabajan.

Desde el Puente de la Bandera, algunas personas piden a los inconformes que se retiren de la zona, ya que quieren llegar a sus destinos.

"Esos (choferes) atravesados (en la vialidad). No tienen nada qué hacer, muévanse", indicó una automovilista.

EPP