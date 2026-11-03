Transporte público

Suman 5 Horas de Bloqueo de Transportistas que Colapsa Tultitlán, Edomex

Los trabajadores exigen a las autoridades que atiendan sus demandas para laborar de manera segura en el Estado de México

Los transportistas exigen mejores condiciones para laborar en el Estado de MéxicoFoto: N+
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Bloqueo de Transportistas en Tultitlán Hoy Colapsa Circulación en Edomex: ¿Qué Exigen? | N+