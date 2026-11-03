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Resultados Elecciones 2026 en EUA: Ellos son los Candidatos de Origen Mexicano que Compiten Hoy

Candidatos de origen mexicano en California, Texas y Arizona podrían ampliar la representación latina en puestos clave a nivel estatal e incluso gubernaturas

Elecciones en Estados Unidos: ¿Quiénes Son los Candidatos de Origen Mexicano que Compiten Hoy?Bobby Pulido, candidato para el Congreso en EUA por el Distrito 15. Foto: Reuters
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