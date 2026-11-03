Resultados Elecciones 2026 en EUA: Ellos son los Candidatos de Origen Mexicano que Compiten Hoy

Los latinos están en el mapa electoral de los comicios intermedios de Estados Unidos que se celebran este 3 de noviembre de 2026, pero no siempre en la mirada de quienes aspiran a gobernar, sin embargo, varios candidatos de origen mexicano compiten por puestos de alta relevancia histórica y legislativa.

Esta es una lista detallada de los cargos a los que aspiran y su trayectoria:

Xavier Becerra, candidato a Gobernador de California por los demócratas.

El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra vota durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Sacramento, California, Foto: Reuters

Es hijo de migrantes mexicanos, y posee una larga trayectoria en la función pública. Ha sido fiscal general de California, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y fungió como secretario de Salud y Servicios Humanos a nivel federal.

Los reflectores están sobre él, porque de ganar la elección frente al republicano Steve Hilton, podría convertirse en el primer gobernador de origen mexicano electo por voto popular en la historia moderna de California.

Gina Hinojosa, Candidata a Gobernadora de Texas, por los demócratas.

Gina Hinojosa, representante estatal y candidata demócrata a la gubernatura de Texas. Foto: Reuters

Es abogada enfocada en derechos civiles y laborales, fue servidora en la legislatura estatal de Texas representando a la región de Austin.

Aunque nació y creció en Texas, en la zona del Valle del Río Grande tiene ascendencia mexicano-estadounidense.

Compite directamente contra el actual gobernador republicano Greg Abbott. Si es elegida, sería la primera mujer de origen mexicano (y la primera latina) en asumir la gubernatura de Texas.

Bobby Pulido, candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, por los demócratas

Bobby Pulido, candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, por los demócratas

Bobby Pulido, candidato demócrata al Congreso por el Distrito 15. Foto: Reuters

Nació en Edinburg, Texas, peros sus padres son de origen mexicano y su nombre es ampliamente reconocido a nivel internacional como un exitoso cantante de música tejana, ganador de dos premios Latin Grammy, además de ser un pequeño empresario.

Decidió disputarle el escaño a la actual congresista republicana Monica De La Cruz en una de las contiendas más cerradas del país.

Juan Ciscomani, candidato a la reelección en la Cámara de Representantes por Arizona, por los republicanos.

Juan Ciscomani, candidato al distrito 6 del Congreso por Arizona. Foto: Reuters

Nació en Hermosillo, Sonora y emigró con su familia a Estados Unidos, se naturalizó estadounidense. Formó parte de la histórica generación que integró el Congreso como uno de los pocos legisladores nacidos directamente en México. Defiende su distrito en Arizona frente a una contienda en el electorado hispano.

JoAnna Mendoza, candidata a la Cámara de Representantes por Arizona, a través de los demócratas.

JoAnna Mendoza, candidata demócrata al Congreso de Estados Unidos por el sexto distrito congresional de Arizona. Foto: Reuters

Es veterana de guerra de la Marina de Estados Unidos y activista LGBTQ+. Compite por el distrito 6 de Arizona. Sus padres fueron trabajadores agrícolas.

HVI