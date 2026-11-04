Proponen Nuevos Requerimientos para Elegir a la Próxima Presidenta del INE

Luego de darse a conocer el proyecto de convocatoria que presentó Morena para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se sugirieron nuevos requerimientos para que la persona que ocupe el cargo no tenga “súper poder” como el que tenía la expresidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, quien es señalada por presuntos actos de conflictos de interés, contratos millonarios y relaciones con empresas proveedoras del INE.

En la Cámara de Diputados el PAN, presentó las propuestas para revertir la totalidad en el control del INE a la nueva persona que llegue al cargo. Entre estas sugerencias se encuentra la garantía de independencia del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes.

Lo anterior, porque según los legisladores, después de lo ocurrido en el caso Taddei, tiene que haber máxima transparencia y escrutinio público.

"Los últimos procesos de selección en el INE han generado grandísima especulación sobre filtraciones de exámenes, sobre favoritismos en las entrevistas", dijo el diputado José Elías Lixa.

Las propuestas para los nuevos requerimientos para elegir a la nueva presidenta también contemplan la ampliación de cuatro a ocho años el periodo de separación del cargo para que quienes sean designados integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

Además, que tanto la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que son los órganos que deberán proponer a sus cinco integrantes, realicen consultas previas con la ciudadanía.

También se suma la existencia de observadores de la actuación del Comité Técnico de Evaluación. Ellos tendrían que dar a conocer las medidas para salvaguardar la secrecía de los exámenes que practicará a los aspirantes a la presidencia del INE.

Por ahora, estas propuestas serán analizadas, así lo indicó el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal. No obstante, dijo que esperan que la convocatoria sea aprobada por consenso y no por mayoría.

“Es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento, por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE, o que vivió el INE, que me parecería pertinente que lográramos el consenso en todo, no es fácil porque hay una desconfianza total, de todos contra todos, es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción", puntualizó.

INE denunciará ante la FGR comisión de posibles delitos. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que, en las próximas horas, dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), por la comisión de posibles delitos penales en la crisis de corrupción que vive el Instituto.

Será una denuncia para que se deslinden las responsabilidades en contra de quienes corresponda. Eso incluye a la expresidenta, Guadalupe Taddei y a cualquier funcionario que haya estado involucrado en estos hechos.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la FGR para deslindar responsabilidades de a quien corresponda. No podemos presentar nombres. Más bien es, insisto, en la generalidad porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento”, aseguró Cruz.

Se prevé que máximo el día de mañana se presente la denuncia que se entregará físicamente en la Oficialía de Partes de la FGR.

EPP