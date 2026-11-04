Política

Proponen Nuevos Requerimientos para Elegir a la Próxima Presidenta del INE

Estas son las ocho propuestas para modificar el proyecto de convocatoria para quitar "súper poder" a nuevo titular del instituto electoral

La propuesta es para modificar el proyecto de convocatoria que presentó MorenaFoto: Cuartoscuro
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