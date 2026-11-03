Política

Van 30 Renuncias en el INE Luego de la Salida de Guadalupe Taddei

El órgano electoral dará vista a la FGR por la comisión de posibles delitos penales en la crisis de corrupción que vive el instituto

Van 30 Renuncias en el INE Luego de la Salida de Guadalupe TaddeiFachada de un edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada en Viaducto Tlalpan. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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