Van 30 Renuncias en el INE Luego de la Salida de Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 30 bajas por renuncia en su estructura ejecutiva tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia, mientras las diez consejerías electorales revisan de forma colegiada la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel.

Taddei Zavala dejó el cargo de manera anticipada. Había asumido la presidencia del Instituto en abril de 2023, con un mandato proyectado hasta 2032. Su renuncia, presentada ante la Cámara de Diputados, llegó después de que se viera envuelta en señalamientos por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, entre ellos la adjudicación de contratos superiores a los mil millones de pesos a empresas ligadas a su gestión previa en Sonora, y la difusión de videos en los que presuntamente se le ve revisando con empresarios contratistas porcentajes de ganancias de licitaciones, entre ellas la de las credenciales para votar. Blanca Cruz García asumió como presidenta interina.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ASF Investigará al INE por Contratos Bajo la Presidencia de Guadalupe Taddei

El INE precisó que la revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos los relacionados con la oficina de la expresidenta, así como las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban analizarse.

El Instituto sostuvo que el proceso se apega a criterios objetivos y a la normatividad aplicable, bajo los principios de colegialidad, legalidad y debido proceso, y que busca preservar la continuidad operativa y las capacidades profesionales del organismo. Reconoció también la importancia del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya experiencia y capacidad técnica considera fundamentales para la continuidad de las funciones del Instituto y la certeza de los procesos electorales.

De las 30 renuncias, 17 corresponden a personal de la oficina de la expresidenta, entre ellos su jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Otras tres son de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

El recuento incluye además la baja de Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; la de Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva; y la de dos personas operativas de la oficina de la expresidencia. También renunció Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y después coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Las cinco renuncias restantes son las del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y la del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, ambos de la Dirección Ejecutiva de Administración. A ellas se suman las de la coordinadora de Procesos Registrales y del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y la del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

El INE indicó que continuará informando sobre las decisiones institucionales que se adopten conforme avance la revisión y se encuentren en condiciones de comunicarse públicamente.

La presidenta provisional del INE informó que en las próximas horas el órgano electoral dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de posibles delitos penales en la crisis de corrupción que vive el instituto.

Será una denuncia para que se deslinden las responsabilidades en contra de quienes corresponda. Eso incluye desde la expresidenta Guadalupe Taddei hasta cualquier funcionario que se demuestre participó en hechos de corrupción, explicó la presidenta provisional del INE.

CT/AMP