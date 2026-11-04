Luego de una semana de movilizaciones, estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo levantaron el plantón que mantenían sobre el bulevar Venustiano Carranza, alrededor de las 15:00 horas de este martes. En coordinación con elementos de Tránsito Municipal, los jóvenes retiraron las vallas, cintas y objetos personales que mantenían en el lugar, con lo que quedó liberada la zona y restablecida la circulación.

El retiro del campamento se realizó luego de los acercamientos y el diálogo entre representantes estudiantiles y autoridades, con el propósito de encontrar puntos de entendimiento y avanzar en la atención de las inconformidades expresadas por la comunidad estudiantil.

Entre los principales temas que motivaron la movilización se encuentran la exigencia de transparencia en los procesos electorales internos, la igualdad de género y la atención a denuncias e inconformidades relacionadas con presuntos casos de acoso sexual dentro de la institución.

Aunque los estudiantes retiraron el plantón, señalaron una serie de demandas que deberán recibir seguimiento por parte de las autoridades educativas. El cumplimiento de los acuerdos y las respuestas institucionales serán fundamentales para atender los señalamientos y dar solución a las inquietudes de la comunidad del Tecnológico de Saltillo.