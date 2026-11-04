Sociedad

Retiran Plantón Estudiantil del Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo, Coahuila

Las demandas estudiantiles se mantienen como parte de los compromisos que deberán recibir seguimiento

Retiran Plantón Estudiantil del Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo, CoahuilaLos jóvenes retiraron las vallas, cintas y objetos personales que mantenía en el lugar para poder liberar la zona. Foto: N+

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