Reúnen Más de 180 Mil Firmas Contra Planta de Fertilizantes en Lerdo, Durango

Más de 180 mil ciudadanos han firmado una petición para proteger el Cañón de Fernández, en Durango, y frenar la instalación de una planta de fertilizantes en el ejido Sapioris, municipio de Lerdo.

Las firmas fueron entregadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con un estudio técnico relacionado con el manifiesto de impacto ambiental del proyecto.

Fue en junio de 2026 cuando el Gobierno del Estado de Durango anunció la construcción de una planta de fertilizantes en el ejido Sapioris, en el municipio de Lerdo, lo que generó inconformidad entre organizaciones civiles y habitantes de la región Laguna.

Desde entonces, ciudadanos y colectivos ambientalistas han manifestado su rechazo al proyecto, al considerar que su operación podría generar afectaciones al entorno natural y poner en riesgo el equilibrio ambiental de esta zona de Durango.

Natalia Sánchez forma parte de la comitiva que viajó a la Ciudad de México para entregar las más de 180 mil firmas ante la Semarnat, con la intención de solicitar la revisión del proyecto y evitar que se concrete la instalación de la planta en las inmediaciones del área natural protegida.

Los ambientalistas señalaron que la operación de la planta provocaría un daño ambiental en la zona, además del riesgo por el manejo del amoniaco.