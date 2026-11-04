Sociedad

Reúnen Más de 180 Mil Firmas Contra Planta de Fertilizantes en Lerdo, Durango

Ambientalistas señalaron que la operación de la empresa provocaría un daño ambiental en el Cañón de Fernández

Reúnen Más de 180 Mil Firmas Contra Planta de Fertilizantes en Lerdo, DurangoMás de 180 mil personas firmaron una petición para frenar la instalación de una planta de fertilizantes en el Cañón de Fernández. Foto: N+

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