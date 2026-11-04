Aseguran Tres Pipas Presuntamente Relacionadas con el Huachicol en Puebla

Tres pipas, presuntamente relacionadas con el robo de gas LP, fueron aseguradas durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el barrio de Santa Apolonia, en el municipio poblano de Tepeaca.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tepeaca, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Policía Estatal y Protección Civil Municipal.

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De acuerdo con la información oficial, dos de estas unidades de carga almacenaban aproximadamente 12 mil 325 litros de gas LP, mientras que la tercera se encontraba vacía.

El operativo se derivó de una llamada de emergencia ciudadana que alertó sobre posibles actividades ilícitas en el inmueble, lo que permitió activar los mecanismos de coordinación entre las corporaciones participantes.

Tras estos hechos, las unidades quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que realizarán las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y las posibles responsabilidades relacionadas con este caso.

Con información de N+

GMAZ