Seguridad

Aseguran Tres Pipas Presuntamente Relacionadas con el Huachicol en Puebla

Las unidades de carga fueron decomisadas durante un cateo realizado en un inmueble del Barrio de Santa Apolonia en el municipio de Tepeaca

Tres Pipas Aseguradas Cateo Inmueble Robo Hidrocarburo Barrio Santa Apolonia Tepeaca PueblaEl operativo fue realizado en un inmueble del municipio de Tepeaca. Foto: X @SicomNoticias_

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Operativo en Tepeaca: decomisan tres pipas relacionadas con robo de gas LP. Autoridades investigan la procedencia del combustible. Conoce más detalles.

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