Homicidios

Hombre es Asesinado a Disparos en Cosoleacaque; Autoridades Investigan el Hecho

Una persona fue privada de la vida en la zona sur de la entidad veracruzana. El lugar fue acordonado para llevar a cabo las diligencias correspondientes

Hombre es Asesinado a Disparos en Cosoleacaque; Autoridades Investigan el HechoDos hombres que viajaban en una motocicleta presuntamente le dispararon a la víctima en repetidas ocasiones. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Asesinato en Cosoleacaque: un hombre fue baleado en la colonia Cirilo Vázquez. Autoridades investigan, pero aún no hay detenidos.

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