Hombre es Asesinado a Disparos en Cosoleacaque; Autoridades Investigan el Hecho

En Cosoleacaque, municipio localizado en la zona sur de Veracruz, se registró una intensa movilización por parte de las autoridades y cuerpos de emergencias, debido a que un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Cirilo Vázquez.

Los hechos ocurrieron cerca de una vivienda ubicada sobre la calle Álvaro Obregón, en el cruce con Villa Juanita, donde se presume que dos hombres que viajaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Ministerial y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, para la realización de las diligencias correspondientes.

Hasta este momento no hay reporte de personas que hayan sido detenidas por este hecho de violencia registrado en la zona sur de la entidad veracruzana, donde una persona perdió la vida.