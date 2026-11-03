FGE Confirma que Restos Humanos Hallados al Sur de Veracruz Corresponden a un Hombre

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que los restos hallados en días anteriores en la ciudad de Coatzacoalcos corresponden a una sola víctima.

Los estudios periciales determinaron que la cabeza hallada cerca de una Plaza y el torso localizado en la colonia Francisco Villa pertenecen al mismo hombre, del cual la autoridad no reveló su identidad.

Las autoridades aseguraron las cartulinas con mensajes amenazantes que fueron colocadas junto a los restos.

Es de mencionar que los restos humanos fueron localizados durante los días 28 y 29 de octubre en las colonias Santa María y Francisco Villa de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

La Fiscal informó mediante redes sociales que ya se desarrollan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos violentos para hallar a quien o quienes resulten responsables del homicidio del hombre.