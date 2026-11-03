Homicidios

FGE Confirma que Restos Humanos Hallados al Sur de Veracruz Corresponden a un Hombre

El cuerpo fue encontrado por separado en distintas colonias del municipio de Coatzacoalcos

Los restos humanos corresponderían a una misma persona.Los restos humanos corresponderían a una misma persona. Foto: Ilustrativa | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Restos humanos en Coatzacoalcos: FGE confirma que cabeza y torso hallados pertenecen a la misma víctima. Autoridades investigan para encontrar a los responsables de este brutal homicidio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
FGE Confirma que Restos Humanos Hallados al Sur de Veracruz Corresponden a un Hombre | N+