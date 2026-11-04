Kanye West Anuncia Concierto en Estadio Banorte: Nueva Fecha de Ye en CDMX

Ye, antes conocido como Kanye West, anunció este martes que regresa a México con su show de estadios, luego de sus esperadas presentaciones en la Plaza de Toros en enero pasado.

El intérprete de "Runaway" confirmó que se presentará en 2027 en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), con el show más grande que ha presentado en el país.

West tuvo su primer concierto en México en 2008, como parte de su gira mundial Glow in the Dark Tour, como promoción de su aclamado álbum 'Graduation'.

¿Cuándo estará Ye en el Estadio Banorte?

La única fecha anunciada hasta el momento por el rapero de Atlanta para el próximo año en México es el viernes 19 de marzo 2027 en el Estadio Banorte (Azteca).

West regresa al país como parte del tour promocional de 'Bully', su más reciente álbum. Esta gira se ha caracterizado por llevar una esfera gigante como escenario.

Esta confirmación surgió luego de que se generaran rumores sobre un concierto en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Luego de las diversas polémicas que han rodeado a Ye en los últimos años, visitó el país con dos fechas que fueron 'sold out' en la Plaza "La México".

¿Qué se sabe de los precios y venta del concierto de Kanye West en México?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial los precios, ni la fecha en la que saldrán a la venta los boletos para esta fecha del 2027.

Pese a que hay considerables cambios entre las características de la sede anterior y la del concierto anunciado este martes, como la capacidad -41,000 en la Plaza de Toros y 87,000 en el Estadio Azteca-, te compartimos el rango de precios del concierto de enero 2026, para que tomes tus previsiones.

De $2,852 a $24,800 pesos.

Cabe señalar que se ha compartido que se habilitará un pre-registro para poder acceder a la venta de boletos a través del siguiente link, pero hasta el momento de publicación de la nota, el sitio no se encontraba disponible: https://yemexicocity.com/