Música y conciertos

Kanye West Anuncia Concierto en Estadio Banorte: Nueva Fecha de Ye en CDMX

A través de su cuenta de Instagram, Yestadium, confirmó que regresa al país

Kanye WestKanye West (ahora Ye) se presentó por primra vez en México en 2008. Foto: Reuters
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