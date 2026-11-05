Seguridad

Reportan Fuga de Prisionero en Centro Penitenciario El Hongo I en Tecate

Autoridades de las distintas corporaciones estatales mantienen un operativo de búsqueda en los alrededores del penal

Reportan Fuga de Prisionero en Centro Penitenciario El Hongo I en TecateReportan Fuga de Prisionero en Centro Penitenciario El Hongo I en Tecate | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+