Reportan Fuga de Prisionero en Centro Penitenciario El Hongo I en Tecate
Autoridades de las distintas corporaciones estatales mantienen un operativo de búsqueda en los alrededores del penal
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Autoridades estatales activaron un intenso operativo de búsqueda tras registrarse la fuga de una persona privada de la libertad del Centro Penitenciario El Hongo I en el municipio de Tecate.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 04:20 horas, el interno identificado como Orlando 'N', logró evadir y violentar los controles y medidas de seguridad del recinto carcelario.
Al detectar la ausencia del prisionero, los custodios activaron los protocolos de emergencia y comenzaron con las labores de rastreo en los perímetros y zonas aledañas al penal. Actualmente se mantiene un despliegue operativo en el que participan diversas corporaciones de seguridad del estado para coordinar la pronta localización y recaptura del individuo.
A su vez, se inició una investigación interna y penal para esclarecer cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades al personal de la penitenciaría. Hasta el momento, el prófugo continúa sin ser localizado, por lo que los patrullajes y puntos de revisión se mantienen activos en las carreteras y accesos de la región.
JMR