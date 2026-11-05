Reportan Fuga de Prisionero en Centro Penitenciario El Hongo I en Tecate

Autoridades estatales activaron un intenso operativo de búsqueda tras registrarse la fuga de una persona privada de la libertad del Centro Penitenciario El Hongo I en el municipio de Tecate.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 04:20 horas, el interno identificado como Orlando 'N', logró evadir y violentar los controles y medidas de seguridad del recinto carcelario.

Al detectar la ausencia del prisionero, los custodios activaron los protocolos de emergencia y comenzaron con las labores de rastreo en los perímetros y zonas aledañas al penal. Actualmente se mantiene un despliegue operativo en el que participan diversas corporaciones de seguridad del estado para coordinar la pronta localización y recaptura del individuo.

A su vez, se inició una investigación interna y penal para esclarecer cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades al personal de la penitenciaría. Hasta el momento, el prófugo continúa sin ser localizado, por lo que los patrullajes y puntos de revisión se mantienen activos en las carreteras y accesos de la región.

JMR