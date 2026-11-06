Camión del Transporte Público Arrastra Motocicleta en Escobedo, NL

El chofer de un camión del transporte público terminó por arrastrar una motocicleta luego de participar en un choque con dos jóvenes que viajaban en el vehículo ligero, lo que provocó una pelea sobre la avenida Raúl Salinas, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El hecho comenzó a la altura del cruce con la calle Cristóbal Colón, en la colonia Parque Industrial Bosques. Tras el percance, los jóvenes afectados comenzaron a perseguir al chofer para pedirle que se detuviera y se hiciera responsable de los daños causados.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el camión dio marcha atrás y le pasó por encima a la motocicleta tirada sobre la avenida, para después avanzar varios metros arrastrándola, por lo que los jóvenes comenzaron a lanzarle piedras a la unidad hasta romperle algunas ventanas.

Dado que el operador no tenía intenciones de frenar, un automovilista tuvo que cerrarle el paso para obligarlo a detenerse, lo que permitió que elementos de la Policía de Escobedo interceptaran la unidad en el cruce con Plinio Ordóñez, en donde lograron que el conductor descendiera.

Elementos de la corporación PROXPOL acudieron al lugar de los hechos para tomar control de la situación y confirmaron que no hubo personas lesionadas tras la pelea. Hasta el momento no se ha especificado si hubo personas detenidas durante la movilización ni si se interpusieron denuncias formales por los daños ocasionados.