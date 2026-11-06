Seguridad

Camión del Transporte Público Arrastra Motocicleta en Escobedo, NL

Autoridades ya investigan como ocurrió una pelea entre el chofer y el motociclista

Camión y motocicletaEl momento quedó captado por un conductor. Foto: N+

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