Narcotráfico

Detienen a Dos Sujetos por Presunto Narcomenudeo y Extorsión en Puebla

'El Morgan' y 'El Chino' fueron identificados por las autoridades como supuestos generadores de violencia en el municipio de Ayotoxco de Guerrero

Detenidos El Morgan El Chino Narcomenudeo Extorsión Copales Ayotoxco de Guerrero Puebla'El Morgan' y 'El Chino' fueron arrestados en el municipio de Ayotoxco de Guerrero. Foto: X @SSPGobPue

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Autoridades de Puebla detienen a dos generadores de violencia en Ayotoxco de Guerrero. 'El Morgan' y 'El Chino' enfrentan cargos por narcomenudeo y extorsión. Descubre cómo fue el operativo.

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