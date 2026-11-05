Detienen a Dos Sujetos por Presunto Narcomenudeo y Extorsión en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos presuntos generadores de violencia, dedicados al narcomenudeo y extorsión.

Dicho operativo donde ocurrieron los arrestos fue resultado de diversas labores policiales coordinadas realizadas en inmediaciones del municipio poblano de Ayotoxco de Guerrero ubicado en la Sierra Norte de la entidad.

Los probables responsables fueron identificados como Leo ‘N’, alias ‘El Morgan’, de 36 años de edad, con antecedentes penales por delitos contra la salud; y José ‘N’, alias ‘El Chino’, de 23 años.

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Durante esta intervención que se registró en la localidad Copales, las fuerzas federales y estatales aseguraron un arma de fuego corta, 22 cartuchos útiles, más de 170 envoltorios con distintas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una motocicleta.

Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes, mientras que la SSP Puebla aseguró que mantendrá acciones coordinadas con autoridades federales para inhibir conductas que atenten contra la tranquilidad de las familias.

Con información de N+

GMAZ