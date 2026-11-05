Secretaría de Seguridad de Tamaulipas se Pronuncia por Muerte de Aranza en Bloqueos de Matamoros

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió un posicionamiento institucional tras el fallecimiento de una menor de edad durante los hechos de violencia registrados en Matamoros, donde se reportaron bloqueos, incendios y agresiones presuntamente cometidas por integrantes de la delincuencia organizada.

En el documento fechado este 5 de noviembre de 2026, la dependencia expresó su solidaridad y respeto a la familia de la menor, y señaló que las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por las autoridades competentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madre de Aranza Narra Ataque Desde Helicóptero en el que Murió su Hija en Matamoros

De acuerdo con la Secretaría, los acontecimientos ocurrieron como reacción a la detención de una persona vinculada con un grupo delictivo.

También informó que, durante estos hechos, un helicóptero de la corporación realizaba labores de reconocimiento cuando, según información preliminar, recibió agresiones desde tierra, las cuales fueron repelidas.

La dependencia indicó que, desde que tuvo conocimiento del fallecimiento de la menor, realizó las acciones correspondientes y proporcionó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas información, documentación y elementos de prueba para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades conforme a derecho.

En su posicionamiento, Seguridad Pública señaló que mantendrá su colaboración con las autoridades para que los hechos sean esclarecidos y afirmó que la protección de la vida y la seguridad de las familias tamaulipecas seguirá siendo su principal responsabilidad.

Por su parte, Claudia Edith Pardo García, madre de Aranza, exigió justicia para su hija y pidió que sea identificado y castigado quien accionó el arma que terminó con la vida de la menor. La mujer, quien también resultó lesionada durante los hechos, fue dada de alta recientemente y ahora enfrenta un proceso de rehabilitación que podría extenderse entre cinco y siete meses debido a una grave lesión en una rodilla.

La mujer relató que el día del ataque viajaba junto a su familia; aseguró que durante el trayecto un helicóptero nunca dejó de seguirlos. Recordó que su hija recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció a consecuencia de la herida.

Mientras tanto, ella continúa recuperándose físicamente de las lesiones sufridas durante aquel episodio.

Claudia Edith señaló que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para informarles sobre el avance de las investigaciones ni han recibido orientación para interponer denuncias formales.

Aunque las autoridades informaron que el proyectil que causó la muerte de la menor provenía de un helicóptero de la Guardia Estatal, la familia asegura que aún no existe claridad sobre quién realizó el disparo y mantiene su exigencia de que el caso no quede impune.