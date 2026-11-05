Seguridad

Secretaría de Seguridad de Tamaulipas se Pronuncia por Muerte de Aranza en Bloqueos de Matamoros

La dependencia informó que entregó información a la Fiscalía estatal para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido

Secretaría de Seguridad de Tamaulipas se Pronuncia por Muerte de Menor en MatamorosSecretaría de Seguridad de Tamaulipas se Pronuncia por Muerte de Menor en Matamoros. Foto: SSP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante tragedia en Matamoros: una menor fallece en medio de violencia. Seguridad de Tamaulipas colabora con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+