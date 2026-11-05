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Ozzfest México 2027 Confirmado: Fecha, Cartel y Sede del Encuentro Musical

Creado en 1996, el festival ha reunido a grandes exponentes del hard rock y heavy metal

Foto: AFPFoto: AFP

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