Ozzfest México 2027 Confirmado: Fecha, Cartel y Sede del Encuentro Musical

Ozzfest llegará por primera vez a México en 2027, como parte del regreso internacional de uno de los encuentros más representativos del hard rock y heavy metal. El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del género, que podrán disfrutar de este proyecto musical creado por Ozzy y Sharon Osbourne.

El regreso contempla presentaciones en Reino Unido, Estados Unidos y México, después de varias pausas en la trayectoria de Ozzfest. Esta nueva etapa también tendrá un significado especial, pues coincidirá con los 30 años de la primera edición del encuentro musical.

De acuerdo con el anuncio oficial, la presentación en nuestro país se realizará el sábado 18 de septiembre de 2027.

El encuentro tendrá como sede el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, donde se reunirán los exponentes del rock y metal que formen parte de esta edición.

¿Qué bandas estarán en el cartel de Ozzfest México 2027?

Foto: OCESA

Hasta el momento, los organizadores no han revelado los nombres de las bandas que participarán en la edición mexicana. La selección artística estará a cargo de Sharon Osbourne y se espera que el cartel completo se dé a conocer posteriormente.

En sus ediciones anteriores, Ozzfest reunió a figuras y agrupaciones representativas del metal y el rock, entre ellas Black Sabbath, Marilyn Manson, Rob Zombie, Slipknot, System of a Down, Linkin Park y My Chemical Romance. Sin embargo, estos nombres corresponden a participaciones históricas y no están confirmados para 2027.

Cabe destacar que la preventa especial Early Bats comenzará este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Esta modalidad ofrecerá precios especiales por tiempo limitado. Los interesados podrán consultar la disponibilidad y adquirir sus entradas a través de la plataforma de venta anunciada por los organizadores.

Ozzfest fue creado en 1996 por Ozzy Osbourne y su esposa Sharon, después de que el cantante no consiguiera un espacio en el cartel de Lollapalooza. El proyecto nació como una plataforma para reunir a exponentes consolidados del heavy metal y dar oportunidad a agrupaciones emergentes.

A lo largo de sus distintas ediciones, se convirtió en un referente para los seguidores del género, gracias a la participación de bandas internacionales y nuevos talentos. Su regreso en 2027 marcará una nueva etapa para este proyecto musical.