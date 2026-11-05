Muere Kimmarie Johnson, Actriz de Beverly Hills 90210: ¿Qué le Pasó?

La actriz y modelo estadounidense Kimmarie Johnson, conocida por sus participaciones en la popular serie juvenil Beverly Hills 90210 y la película Hey, ¿dónde está mi auto?, murió a los 50 años.

La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott, quien compartió información sobre el problema de salud que enfrentó.

La actriz sufrió una emergencia relacionada con el corazón el pasado 27 de octubre, cuando se encontraba en su domicilio en Los Ángeles. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai.

Le diagnosticaron aneurisma cardiaco y luego de días de estar hospitalizada murió el 4 de noviembre.

Kimmarie Johnson nació el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Además de desarrollar una carrera en la actuación, trabajó como modelo y participó en certámenes de belleza.

Uno de sus trabajos más conocidos fue su aparición en la serie Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Judy en un episodio transmitido en 1998.

También formó parte de otras producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas V.I.P. y la comedia Hey, ¿dónde está mi auto? en el 2000, protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

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