Futbol

¿Qué Pasó con Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal? Cronología de Su Triste Adiós

A diferencia de Messi, Cristiano Ronaldo se va por la puerta de atrás, dejando un legado histórico en la selección lusitana

Qué Pasó con Cristiano Ronaldo y la Selección de PortugalCristiano Ronaldo hizo oficial su despedida tras 23 años con la Selección de Portugal. Foto: Reuters

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