¿Qué Pasó con Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal? Cronología de Su Triste Adiós

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves, sin embargo a diferencia de Messi, El Bicho lo hace por la puerta de atrás pese a su histórico legado, y acá te contamos qué pasó con CR7 y el equipo lusitano.

A través de una emotiva carta que leyó en un video en sus redes sociales, el futbolista hizo oficial su despedida tras 23 años representando a su país, explicando que no fue fácil tomar la decisión.

"Al pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la selección que es de todos nosotros. Nunca sentí que fuera exclusivamente mía, pero durante 23 años, tuve el privilegio y la responsabilidad de llevarla puesta, defenderla y llevarla conmigo a los estadios de todo el mundo. Hoy, ha llegado el momento de pasarla a las generaciones futuras. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón. Estoy poniendo fin a un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", expresa CR7.

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¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Portugal? Cronología

La decisión del retiro de El Bicho llega meses después de la polémica que tuvo con el entrenador lusitano Jorge Jesus, a quien acusó de incumplir sus promesas, lo que lo motivó a abandonar la selección mientras se disputaba la UEFA Nations League.

El 27 de septiembre en el partido de Noruega vs Portugal en Oslo, Cristiano Ronaldo fue a la banca y pese a calentar durante media hora, no jugó ni un solo minuto, por lo que el futbolista fue visto con gestos de molestia.

Posteriormente se reveló que CR7 tenía un supuesto acuerdo con el entrenador para que jugara media hora en el encuentro. Esto provocó una reunión entre Jorge Jesus, el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, y el futbolista, en la cual se acordó que el técnico ofrecería una disculpa pública.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del 29 de septiembre, el entrenador de la selección de Portugal no se disculpó y lanzó la frase: “Ningún jugador cambiará jamás mis ideas. Ni él ni nadie más en el futbol”.

Un día después, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración del equipo lusitano, previo al partido contra Dinamarca en la UEFA Nations League, y, en un comunicado de prensa, dijo que revelaría el porqué de su salida después.

El 6 de octubre, El Bicho publicó una carta en la que explicó las circunstancias que motivaron su salida de la concentración, señalando que su plan era retirarse de su selección después del Mundial 2026, pero que postergó su decisión tras hablar con Jorge Jesus, ya que éste le dijo que era una pieza fundamental.

Sin embargo indicó que el entrenador no respetó su palabra en torno a los minutos que iba a jugar, además de que no ofreció disculpas como lo habían acordado y que hubo agresividad en sus palabras durante las conferencias de prensa posteriores. Por esta razón, CR7 pidió perdón a la afición y dijo que aceptaría la sanción.

El 19 de octubre, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció la suspensión a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección nacional, que fue la sanción mínima prevista de 30 días y una multa de 255 euros.

¿Habrá partido de despedida para Cristiano Ronaldo?

Luego del anuncio del retiro de CR7, la FPF dijo que tiene la intención de organizar, planificar, participar y colaborar activamente en un homenaje para el futbolista que permita a los aficionados portugueses celebrar a su ídolo.

Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha para el tributo y si este será un partido de despedida u otro tipo de evento para reconocer la carrera de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa.

PPP