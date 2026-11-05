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Los Récords que Rompió Cristiano Ronaldo con Portugal: Partidos y Goles de CR7

Estos son los números que deja el futbolista a lo largo de 23 años de carrera

El futbolista Cristiano RonaldoEl futbolista Cristiano Ronaldo. Foto: EFE | Archivo

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El adiós de Cristiano Ronaldo a la selección marca el fin de una era: el máximo goleador y jugador con más partidos en el fútbol internacional. Un símbolo de Portugal que deja un legado imborrable.

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