Los Récords que Rompió Cristiano Ronaldo con Portugal: Partidos y Goles de CR7

La cuenta oficial del Balón de Oro rindió homenaje este jueves a Cristiano Ronaldo, el Bicho o CR7, quien anunció su retirada de la selección de Portugal. En el mensaje destacan al jugador por ganar cinco veces el galardón y consideran que "cambió el futbol" de su país.

Cabe destacar que Ronaldo, de 41 años, anunció que abandona la selección portuguesa tras haber ganado múltiples trofeos, como una Eurocopa, y en un final algo escabroso por las desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesús.

La despedida llega "tras dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno", escribió en la red social X, donde hay una foto del futbolista con la camiseta de Portugal, el dorsal 7 y la palabra "Gracias".

"Cinco Balones de Oro, momentos históricos infinitos y un capitán que cambió para siempre el futbol portugués", agregó el mensaje.

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Guinness World Records (GWR, por sus siglas en inglés) indicó que Cristiano Ronaldo se retira con el mayor número de partidos jugados en el futbol internacional, con 234, y más goles en el futbol internacional, con 146. Estas son algunos de sus números y estadísticas:

Cristiano Ronaldo es el único jugador masculino que ha marcado en seis mundiales diferentes. Jugó en todos los torneos desde 2006, al igual que su gran rival Lionel Messi. A diferencia de Messi, Cristiano nunca levantó el máximo trofeo del futbol.

La cantidad de tripletes que anotó con Portugal. Fue el primer hombre en alcanzar esa cifra en el futbol internacional, en el 2021 con una actuación de tres goles contra Luxemburgo.

La cantidad de goles que Cristiano firmó en mundiales, lo que lo deja empatado en el noveno puesto de la lista histórica. Su mejor torneo individualmente fue en 2018 en Rusia, donde marcó cuatro veces -incluido un triplete contra España en la fase de grupos- antes de que Portugal quedara eliminado en octavos de final.

Cristiano anotó al menos un gol internacional cada año durante 23 años consecutivos. Esa racha comenzó en 2004, cuando marcó su primer gol con Portugal contra Grecia en el Campeonato Europeo. Su último gol fue un penal contra Croacia en la Copa del Mundo de este año.

Cristiano estableció un récord en el futbol masculino con esta cantidad de goles en partidos internacionales. Son 20 más que su rival más cercano en la lista histórica, Lionel Messi.

También posee el récord mundial de más partidos disputados en selecciones masculinas -26 más que Messi, que ocupa el segundo lugar. Su debut fue contra Kazajistán en agosto de 2003, cuando ingresó al descanso como suplente para reemplazar al gran Luis Figo.

La cantidad de goles de Cristiano Ronaldo entre club y selección. Tendrá que completar su objetivo declarado de llegar a 1,000 goles en su carrera si continúa marcando con Al-Nassr en Arabia Saudí.

“Serás siempre Portugal", dice el presidente de la Liga portuguesa

El presidente de la Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, agradeció este jueves el trabajo de Cristiano Ronaldo ante el anuncio de su salida de la selección, definiéndolo como un "símbolo" de la identidad nacional y una "personalidad transversal a los países y culturas".

"El recorrido de Cristiano Ronaldo, como persona y futbolista, hace mucho que se confunde con el nombre de Portugal. Es, y seguirá siendo por muchos años, un símbolo de nuestra identidad cultural y del valor inestimable que aporta a esta pasión, compartida por muchos millones de ciudadanos en todo el mundo: el fútbol", escribió el responsable en un comunicado publicado en la web de la entidad deportiva.

Teixeira aseveró que la decisión del madeirense de dejar la selección "repercute en el sentir de mucha gente a escala planetaria", ya que es "una personalidad transversal a los países y a las culturas", lo que debe ser, en su opinión, motivo de orgullo para los portugueses.

Y añadió: "Lo que nos dio no cabe en media docena de líneas o de comentarios. Y seguirá dando. Es mi convicción de que, a pesar de haberse quitado la camiseta de la selección, el sentirse y saberse portugués será un atuendo que permanecerá en su piel y en sus emociones".

"Su historia será eterna", recalcó Teixeira, quien garantizó que también lo será la gratitud que siente por él.

Cristiano Ronaldo anunció hoy su retirada definitiva de la selección portuguesa de futbol con un video publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

"Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó.

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El madeirense realizó este anuncio pocos días después de haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

"Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'.

Con información de N+, EFE y AP.