Selección Nacional Revela Lista Completa de Convocados para Enfrentar a Jamaica

Este jueves, se dio conocer la lista completa de los jugadores convocados a la Selección Nacional para los partidos de la Nations League contra Jamaica, en la que destacó el regreso de Julián Quiñones y Gilberto Mora.

México, bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, se enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League el sábado 14 y el martes 17 de noviembre de 2026.

El partido de ida se jugará en el Estadio Nacional en Jamaica, a las 19:00 horas. Mientras que el juego de vuelta será en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, a las 20.30 horas.

Lista de jugadores convocados para los partidos México vs. Jamaica

Llama la atención el llamado de Andrés Montaño, el mediocampista de Cruz Azul que ha tenido un gran desempeño en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

De igual modo, como habíamos adelantado, sorprende la convocatoria del delantero Armando León, quien actualmente juega en la Primera División de Croacia luego de su paso por el futbol de Andorra.

El que regresa es Rodrigo Huescas, luego de recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo alejó un año completo de las canchas. El milita en el FC Copenhage de la Liga de Dinamarca.

En la lista, revelada en exclusiva por TUDN y que ya fue confirmada por la Federación Mexicana de Futbol, figuran los siguientes jugadores:

Porteros

Raúl Rangel.

Óscar García.

Alex Padilla.

Defensas

Diego Campillo.

Johan Vásquez.

Jesús Orozco Chiquete.

César Montes.

Israel Reyes.

Rodrigo Huescas.

Kevin Álvarez.

Jesús Gallardo.

Mateo Chávez.

Medios

Luis Romo.

Erik Lira.

Obed Vargas.

Erick Sánchez.

Gilberto Mora.

Álvaro Fidalgo.

Santiago Sandoval.

Andrés Montaño.

Isaías Violante.

Delanteros

Jesús Manuel Corona.

Roberto Alvarado.

Alexis Vega.

Julián Quiñones.

Armando León.

Santiago Giménez.

Armando González.

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Con información de N+.

RMT