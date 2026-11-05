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Selección Nacional Revela Lista Completa de Convocados para Enfrentar a Jamaica

Aquí te decimos quiénes jugarán en los siguientes partidos de México en la Fecha FIFA de noviembre

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Convocatoria a la Selección Mexicana para la Concacaf Nations League: Lista Completa

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¡Julián Quiñones y Gilberto Mora regresan a la Selección Nacional! Descubre quiénes más jugarán contra Jamaica en la Nations League. ¿Listo para apoyar a México?

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