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Harry Kane Extiende Contrato con el Bayern Múnich Hasta 2029

El futbolista londinense llegó al equipo bávaro procedente del Tottenham Hotspur en la temporada 2023-2024 y con él ha conquistado dos títulos de Bundesliga y dos de Supercopa

Harry KaneKane fue el fichaje más caro de la historia del Bayern. Foto: Reuters.
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