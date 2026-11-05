Harry Kane Extiende Contrato con el Bayern Múnich Hasta 2029

El atacante inglés Harry Kane, recientemente premiado con el Balón de Oro, prolongó dos temporadas su contrato con el Bayern Múnich hasta el verano de 2029, anunció este jueves el club alemán.

Capitán de la selección inglesa y mejor goleador de la misma con 91 tantos, Harry Kane estará jugando en el club bávaro durante la Eurocopa de 2028, prevista en Inglaterra.

Kane, de 33 años, llegó al equipo en el verano de 2023. Su mejor temporada fue la 2025/26, lo que le permitió hace diez días alzarse con el Balón de Oro frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

"Me siento como en casa en el Bayern", dijo el delantero en un comunicado del club.

"Toda mi familia está muy contenta aquí, tenía ganas de quedarme y me alegra lo que viene por delante. Quiero seguir ganando títulos con este gran club", añadió el jugador.

En tres temporadas con el Bayern, Harry Kane inauguró y alimentó su palmarés, hasta entonces vacío, pese a varios premios individuales antes de llegar al equipo bávaro. Ganó dos ligas alemanas (2025 y 2026), una Copa (2026) y dos Supercopas (2025 y 2026).

En 161 partidos con el Bayern, Kane marcó 156 goles sumando todas las competiciones.

Sigue sin ganar la Liga de Campeones, con dos semifinales disputadas en 2024 y 2026. La final del torneo europeo se disputará precisamente en el estadio del Bayern, el Allianz Arena, en 2028.

Kane fue el fichaje más caro de la historia del Bayern, que pagó cerca de 100 millones de euros al Tottenham.

ASJ