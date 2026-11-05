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¿Cuándo Sale la Convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de Noviembre?

El equipo que dirige Rafael Márquez afrontará dos partidos contra Jamaica en busca de un boleto a las semifinales de la Nations League

Rafael Márquez durante un entrenamiento de la Selección MexicanaRafael Márquez durante un entrenamiento de la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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