Se acercan los primeros dos partidos oficiales de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Tras haber tomado las riendas del equipo al finalizar la pasada Copa del Mundo, el nuevo estratega del Tricolor no ha logrado ganar y su balance hasta el momento es de dos empates y dos derrotas.

Sin embargo, en la Fecha FIFA de noviembre el exjugador y ahora entrenador del conjunto nacional tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria. México se medirá a Jamaica en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en una eliminatoria que está programada a ida y vuelta.

El primero de esos partidos se llevará a cabo en Kingston, Jamaica. La vuelta se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, ciudad que albergará un partido de la Selección Mexicana por primera vez desde 2018.

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre?

De acuerdo con información de TUDN, la lista de jugadores convocados a la Selección Mexicana para estos dos partios contra Jamaica en la Fecha FIFA de este mes, se dará a conocer este jueves 5 de noviembre. En ese sentido, se reporta que Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Armando González y Mateo Chávez formarían parte de la lista.

Por su parte, TUDN también señala que tanto Julián Quiñones como Rodrigo Huescas estarán de regreso en el Tricolor tras superar sus respectivas lesiones.

Aunado a esto, también se sabe que jugadores como Raúl Jiménez y Luis Chávez no aparecerán en la convocatoria, ya que ambos están lesionados. Edson Álvarez, por su parte, tampoco formaría parte del llamado, pues el alguna vez capitán de la selección no ha tenido actividad con el West Ham.