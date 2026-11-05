Seguridad

Muere Mujer de la Tercera Edad al Asfixiarse Durante Reliquia en Lerdo, Durango

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica

Muere Mujer de la Tercera Edad al Asfixiarse Durante Reliquia en Lerdo, DurangoUna mujer murió mientras consumía alimentos durante una reliquia en Lerdo. Foto: N+

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