Una mujer de 63 años perdió la vida luego de sufrir una broncoaspiración durante una reliquia realizada en el municipio de Lerdo, Durango. Pese a que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, no logró sobrevivir.

La fallecida fue identificada como Juana, de 63 años de edad, con domicilio en el ejido 21, donde se llevaba a cabo la celebración religiosa. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba comiendo en una reliquia cuando comenzó a presentar dificultades para respirar.

Ante la situación, la mujer de la tercera edad fue auxiliada y trasladada de manera inmediata al Hospital General de Gómez Palacio, donde el personal médico intentó brindarle atención. Sin embargo, momentos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.

El agente investigador del Ministerio Público acudió al lugar de los hechos, mientras que peritos de la Vicefiscalía realizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicó la necropsia de ley. El médico legista determinó que la causa del fallecimiento fue anoxemia por broncoaspiración.