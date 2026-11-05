Con 'Ceniza en la Boca', Diego Luna Explora las Ausencias en el Contexto Migratorio

Este jueves 5 de noviembre llega a cines en México 'Ceniza en la boca', la nueva película dirigida por Diego Luna basada en la novela homónima de Brenda Navarro, tras su estreno mundial en el Festival de Cannes y su paso por algunos de los festivales de cine más importantes del mundo.

El largometraje llega a las pantallas de cadenas nacionales luego de un recorrido por festivales internacionales como Sarajevo y Toronto. Posteriormente, formó parte de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country; participó en el Festival de Cine de Biarritz y dio cierre al Festival Viva México en París.

En el Festival de Cine de Roma, formó parte de la sección competitiva Progressive Cinema, donde recibió el premio a Mejor Guion, otorgado a Abia Castillo, Diego Rabasa y Diego Luna.

La película, protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, sigue la historia de Lucila, una joven que emigra con su hermano pequeño de México a España para reencontrarse con su madre después de ocho años de separación; sin embargo, al llegar se enfrenta a una realidad más dura de lo que imaginaba.

Para el actor y cineasta mexicano, la primera conexión que tuvo con la historia al leer el libro fue la de ausencia materna, un tema que lo cruza de manera personal, luego de la muerte de su madre, Fiona Alexander, cuando él tenía 3 años.

"Es un libro que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas, me atravesó, me hizo sentir como pocas veces. La lectura me hizo cuestionarme sobre mi paternidad, sobre la relación que tengo con la ausencia de mi madre, con mi padre, con mi país.

"Encontré una conexión directa con el personaje que interpreta estupendamente una actriz llamada Anna Díaz, es con la ausencia materna y con crecer con esa ausencia. Y cómo eso marca la vida de ese personaje. Me permitía sentirme cerca de su experiencia y ahí fue que dije: 'aquí hay el chance de hacer una película que hable sobre las ausencias, sobre esos huecos que uno carga'", dijo Luna en una charla que sostuvo con Anna Díaz para N+.

Por su parte, la actriz señaló que si pudiera pedirle un consejo a Lucila, la personaje central de la historia, sería sobre el arrojo que tiene ante los varios problemas que se le presentan.

"Creo que Lucila lo tiene en todo momento. Y quizás no por decisión, sino porque la vida la lleva a eso. ¿Y creo que lo hace de una manera, de una manera que se siente hasta que puede disfrutar un poco de ello, ¿no? Yo creo que si me da un consejito de cómo arrojarme ante la vida en cualquier situación, se lo agradecería mucho", dijo.