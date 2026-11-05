Cine

Con 'Ceniza en la Boca', Diego Luna Explora las Ausencias en el Contexto Migratorio

Ceniza en la boca, el nuevo largometraje dirigido por Diego Luna, y basado en la novela homónima de Brenda Navarro, llega a los cines mexicanos este 5 de noviembre

Diego Luna y Anna DíazDiego Luna y Anna Díaz durante el rodaje de 'Ceniza en la Boca'. Foto: Cortesía
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