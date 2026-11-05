Seguridad

Madre de Aranza Exige Justicia en Matamoros; Pide Identificar a Quien Disparó desde Helicóptero

La familia exige justicia y piden que se identifique a quien disparó contra su hija

Madre de Aranza Exige Justicia en Matamoros; Pide Identificar a Quien DisparóMadre de Aranza Aidelany Exige Justicia en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Madre de Aranza exige justicia en Matamoros: ¿Quién disparó el arma que acabó con la vida de su hija de 7 años? La familia pide respuestas y que el caso no quede impune.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+