Encuentran Cuerpo Sin Vida en Bolsas de Basura en Yuriria, Guanajuato

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado al interior de dos bolsas de plástico en un camino de terracería que se encuentra a un costado de la carretera que conduce al municipio de Salvatierra.

Por la mañana vecinos de la comunidad El Santiaguillo, salieron rumbo a sus trabajos cuando vieron a lo lejos dos bolsas de basura a un costado del camino.

Al acercarse notaron que de cada bolsa salían restos humanos, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Policías de la zona, la Guardia Nacional y paramédicos llegaron al lugar tras el reporte y confirmaron que el hombre estaba sin vida, por lo que se informó al personal de la Fiscalía de Guanajuato

Una unidad de traslado de indicios del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para levantar los restos y trasladarlos a la capital del estado, donde se les practicaría la necropsia.