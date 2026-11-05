Seguridad

Encuentran Cuerpo Sin Vida en Bolsas de Basura en Yuriria, Guanajuato

Vecinos de El Santiaguillo pensaron que al interior había desechos, pero descubren que era una persona muerta

El cuerpo se encontraba en dos bolsas de plástico. La policía asegura la zona.Fotos: N+

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Vecinos de El Santiaguillo se sorprenden al encontrar un cuerpo en bolsas de basura.

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