Colectivo de Búsqueda Bloquea Acceso a la Fiscalía en Poza Rica, Veracruz

Integrantes del Colectivo Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Poza Rica, donde impidieron el acceso a las oficinas para exigir una audiencia directa con la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Indicaron que están solicitando una mesa de atención de manera colectiva, y con todas las integrantes del Colectivo Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos, y también las mesas de trabajo que se venían dando.

Aseguran que la atención en línea de la fiscalía les ha dificultado el seguimiento de sus carpetas de investigación, así como la obtención de avances en los casos de sus familiares.

"Como un retroceso; si estando los fiscales aquí presentes es difícil que nos atiendan o que nos den un avance, es por eso que queremos la mesa de diálogo."

Las buscadoras advierten que mantendrán su movilización hasta conseguir una reunión con la titular de la Fiscalía General del Estado, ya sea en Poza Rica o en Xalapa, con el objetivo de establecer acuerdos que permitan dar continuidad a las investigaciones y garantizar una atención efectiva a las familias de personas desaparecidas.