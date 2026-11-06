Desaparecidos

Colectivo de Búsqueda Bloquea Acceso a la Fiscalía en Poza Rica, Veracruz

Al norte del estado, familiares de personas desaparecidas impidieron la entrada a las oficinas para exigir una audiencia directa con la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre

Colectivo de Búsqueda Bloquea Acceso a la Fiscalía en Poza Rica, VeracruzLos colectivos buscan establecer acuerdos que permitan dar continuidad a las investigaciones. Foto: Benjamín Portilla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familiares de desaparecidos bloquean Fiscalía en Poza Rica exigiendo audiencia con la fiscal general. Buscan avances en investigaciones estancadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+