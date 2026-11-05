Desaparecidos

Mujer de 42 Años es Buscada Tras Desaparecer en la Colonia Azteca en León

Teresa Isabel Arrona Mendoza fue captada por cámaras de seguridad cuando cruzaba la calle Tlacopan

Mujer de 42 Años es Buscada Tras Desaparecer en la Colonia Azteca en León.Mujer de 42 Años es Buscada Tras Desaparecer en la Colonia Azteca en León. Foto: Kristen Villanueva

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Alerta AMBER ya han emitido una ficha de búsqueda para ayudar a localizarla.

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