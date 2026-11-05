Mujer de 42 Años es Buscada Tras Desaparecer en la Colonia Azteca en León

Teresa Isabel Arrona Mendoza de 42 años de edad es buscada por familiares y amigos después de que saliera de su casa el pasado martes 3 de noviembre.

La mujer de 42 años de edad fue captada por cámaras de seguridad mientras cruzaba la calle Tlacopan en la colonia azteca cerca de la una de la tarde de este martes en León, Guanajuato.

Según sus allegados, presuntamente ‘Tere’ se encuentra bajo tratamiento médico por lo que temen que, al verle sin rumbo fijo, se haya desorientado y con ello extraviado.

Aunque hasta el momento eso es solo es una línea de investigación por parte de sus familiares.

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la alerta AMBER ya han emitido la ficha de búsqueda de ‘Tere’.

En la ficha se mencionan rasgos físicos como pecas en el rostro, tatuajes en espalda, mano y tobillo y delineada de forma permanente en cejas y párpados.