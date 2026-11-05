Política

Sheinbaum Considera que Redadas Migratorias Influyeron en Resultados de Elecciones en EUA

Muchos latinos, entre ellos mexicanos, “ya no votaron por el partido Republicano, votaron por el partido Demócrata”, señaló la mandataria

Sheinbaum en la conferencia del 5 de noviembre 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera de hoy, 5 de noviembre de 2026. Foto: Presidencia

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La presidenta Sheinbaum destaca el impacto de las redadas migratorias en el voto latino de EUA, favoreciendo a los demócratas.

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