Sheinbaum Considera que Redadas Migratorias Influyeron en Resultados de Elecciones en EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró hoy que las redadas contra migrantes influyeron en los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos de América (EUA), en las que el partido Republicano, el del mandatario estadounidense, Donald Trump, resultó derrotado.

En la conferencia mañanera de hoy, Sheinbaum Pardo dijo que, de acuerdo con análisis, muchos latinos con derecho al voto en Estados Unidos, entre ellos mexicanos o de origen mexicano, “que habían votado por Trump en 2024, ya no votaron por el partido Republicano, votaron por el partido Demócrata”.

Es “lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos, que tienen derecho a votar en Estados Unidos, votarán ahora por el partido Demócrata, pues tuviera que ver con este racismo, y al mismo tiempo, redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”, agregó la presidenta.

El martes, Estados Unidos vivió una histórica jornada electoral en la que los demócratas lograron el control del Congreso estadounidense, una derrota para el presidente Donald Trump.

Además, los demócratas de origen mexicano, Xavier Becerra y Gina Hinojosa, ganaron virtualmente las elecciones para gobernador en California y Texas, respectivamente.

En el caso de Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos y exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la Administración de Joe Biden, derrotó al republicano Steve Hilton y se convertirá en el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

Xavier Becerra, de 68 años de edad, sucederá al demócrata Gavin Newsom al frente del estado más poblado de Estados Unidos, donde la comunidad latina representa más del 40% de la población.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y se convirtió en la primera mujer y la primera persona de origen latino elegida para gobernar el estado fronterizo con México.

La victoria de Gina Hinojosa puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en Texas, uno de los principales bastiones conservadores de Estados Unidos.

El miércoles, la presidenta Sheinbaum dijo que el resultado de las elecciones intermedias “muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”.

"Nosotros, independientemente del resultado de la elección, como ustedes saben, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación", afirmó la mandataria.

Con información de N+.

RMT