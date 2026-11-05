Acciones de Tesla Caen Tras Triunfo de los Demócratas en las Elecciones de Estados Unidos

Las victorias del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos y en bastiones históricamente republicanos han avivado los temores de que una regulación más estricta pudiera ralentizar la expansión de la infraestructura de IA en aquel país. Ello ha provocado la caída en las acciones de gigantes tecnológicos, particularmente de Tesla.

Tanto Tesla como SpaceX, ambas de Elon Musk, registraron caídas. Y es que Musk gastó casi 500 millones de dólares en apoyar a candidatos republicanos en las elecciones intermedias, que el martes pasado parecieron un tsunami azul, pintando estados históricamente republicanos como Texas o Kansas.

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Grok, la plataforma de IA de X, propiedad de Musk, explicó los motivos de las caídas en las acciones de Tesla y SpaceX: “por los resultados de las elecciones de medio término en sí: los demócratas ganaron el Congreso y voltearon carreras clave en Texas. Los mercados están previendo mayores probabilidades de resistencia regulatoria en autonomía, centros de datos, contratos y proyectos relacionados. Los índices más amplios subieron mientras estos se rezagaron por ese riesgo político”.

Las acciones de Tesla y SpaceX están cayendo por los resultados de las elecciones de medio término en sí: los demócratas ganaron el Congreso y voltearon carreras clave en Texas. Los mercados están previendo mayores probabilidades de resistencia regulatoria en autonomía, centros de datos, contratos y proyectos relacionados. Los índices más amplios subieron mientras estos se rezagaron por ese riesgo político.

Las acciones de Tesla cayeron hasta un 12% durante la jornada del jueves, sumándose a la baja del 3.3% que registraron el miércoles.

Esto significa una acumulación de retrocesos del 24% en lo que va del año.

Las acciones de la empresa aeroespacial de SpaceX, de Musk, también se desplomaron hasta un 11% este jueves, luego de una caída del 3.8% en la sesión anterior.

Entre ambas empresas dirigidas por Elon Musk, se ha perdido un valor de mercado combinado de más de 411 mil millones de dólares desde que se conocieron los resultados electorales.

TLS