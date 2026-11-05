Economía

Acciones de Tesla Caen Tras Triunfo de los Demócratas en las Elecciones de Estados Unidos

También las acciones de SpaceX se desplomaron tras las elecciones intermedias ante los riesgos de una mayor regulación

Logotipo de TeslaLogotipo de Tesla. Foto: AP

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