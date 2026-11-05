Entra en Vigor Este Jueves Ley de Economía Digital para Reducir Uso de Efectivo

A partir de este jueves 5 de noviembre entra en vigor la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos en todo el país.

En la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación de este miércoles, la Presidencia de la República publicó el decreto de esta nueva disposición que busca impulsar el uso de pagos digitales en México.

Se reconoce el pago mediante el uso de códigos QR, tarjetas de débito o crédito, para transferencias de fondos o de recursos financieros -como actualmente ya se utilizan-.