Entra en Vigor Este Jueves Ley de Economía Digital para Reducir Uso de Efectivo
El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que busca impulsar los pagos digitales en México
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El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que busca impulsar los pagos digitales en México
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A partir de este jueves 5 de noviembre entra en vigor la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos en todo el país.
En la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación de este miércoles, la Presidencia de la República publicó el decreto de esta nueva disposición que busca impulsar el uso de pagos digitales en México.
Se reconoce el pago mediante el uso de códigos QR, tarjetas de débito o crédito, para transferencias de fondos o de recursos financieros -como actualmente ya se utilizan-.
Además de que ya se podrá utilizar el Curp digital, para la contratación digital de servicios financieros.
Se explica que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno podrán aceptar los medios de pagos digitales y electrónicos para tramites y servicios.
Los proveedores de bienes y servicios también podrán utilizar los pagos digitales y electrónicos, por lo que debe contar con la infraestructura necesaria para su recepción y promover el uso de este mecanismo entre los usuarios.
El Banco de México implementará programas informáticos que faciliten el uso de las transferencias electrónicas para realizar los pagos y en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitirá disposiciones para la recepción de pagos en terminales de punto de venta para pagos con medios digitales, electrónicos y con códigos QR.
En los artículos transitorios se explica que, en un plazo de 15 días hábiles, a la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos y las actividades relevantes, donde se deberán aceptar estos medios de pago digitales y electrónicos, como única forma de pago.
Por otra parte, la Presidencia de la República publicó un segundo decreto, mediante el cual se determinó que el 4 de noviembre de cada año, se conocerá como el Día Nacional de las Mujeres Afroamericanas.
Con información de Mario Torres
ASJ