Economía

Entra en Vigor Este Jueves Ley de Economía Digital para Reducir Uso de Efectivo

El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que busca impulsar los pagos digitales en México

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Ley de Economía Digital: ¿Cómo Serán las Nuevas Formas de Pagos?

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