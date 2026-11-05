Economía

¿Cuándo Pagan Sembrando Vida en Noviembre 2026? Fechas de Depósito del Apoyo Bienestar de $6,450

Además del apoyo económico, los beneficiarios reciben semillas y herramientas para trabajar su parcela; acompañamiento técnico y una cooperativa para ofrecer sus productos.

Sembrando Vida. Cuándo cae el pago de Sembrando Vida en Noviembre 2026.Además del apoyo económico, los beneficiarios reciben semillas y herramientas para trabajar su parcela; acompañamiento técnico y una cooperativa para ofrecer sus productos. Foto: X @ClaudiaShein
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¿Cuándo Cae Pago de Sembrando Vida en Noviembre 2026? Fechas de Depósito del Apoyo Bienestar 6,450 Pesos | N+