¿Cuándo Pagan Sembrando Vida en Noviembre 2026? Fechas de Depósito del Apoyo Bienestar de $6,450

Ya hay fecha para el pago de Sembrando Vida de noviembre de 2026. La Secretaría del Bienestar anunció cuándo deposita el apoyo de 6,450 pesos a beneficiarios de más de 24 entidades, y en N+ te damos a conocer la fecha exacta en la que caerá el dinero en tu Tarjeta Bienestar.

Los días de depósito forman parte del Calendario de Pagos del Bienestar de noviembre 2026 que también contempla a beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad.

Sembrando Vida es una iniciativa de cultivo de árboles que busca reducir la pobreza natural y la degradación ambiental. Fue anunciada el 8 de octubre de 2018 como uno de los programas emblema del Gobierno de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué es Sembrando Vida, programa emblema del Gobierno Federal?

¿Cuándo cae el pago de Sembrando Vida en noviembre de 2026?

De acuerdo con información oficial, el depósito se hace a través de la Tarjeta del Bienestar a todos los beneficiarios de Sembrando Vida.

A diferencia de otros programas, se hará un único pago el 11 de noviembre de 2026, sin que éste dependa de la inicial del primer apellido.

De modo que todas las personas que estén registradas recibirán los 6,450 pesos en su cuenta de la Tarjeta Bienestar. Tal como ha aclarado el propio Gobierno de México, no es necesario que los retiros se hagan el mismo día de pago, dado que los recursos permanecen seguros en la cuenta.

Si recientemente te percataste que extraviaste tu Tarjeta del Bienestar, en una nota previa ya te dimos a conocer qué debes hacer para cobrar el apoyo y cómo obtener la reposición de este método de pago.

¿Quiénes pueden participar en Sembrando Vida 2026?

Si estás interesado en formar parte de este programa del Gobierno de México, debes saber que hay una serie de requisitos que debes cumplir, tales como:

Vivir en una comunidad rural con medio, alto o muy alto rezago educativo.

Ser mayor de edad.

Tener hasta 2.5 hectáreas disponibles para establecer milpa y sistema agroforestal.

La parcela se ubica a un máximo de 40 kilómetros de tu casa.

Comprobante de propiedad o posesión de la Tierra.

En caso de que no cuentes con las 2.5 hectáreas disponibles, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de 4 años.