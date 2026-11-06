Atropellan a Mujer de la Tercera Edad en la Colonia Las Lomitas en Ensenada

Una mujer de 68 años de edad sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda tras ser atropellada en las inmediaciones de la colonia Las Lomitas, en Ensenada.

El accidente fue reportado la tarde de este jueves, a las 13:10 horas, al número de emergencias, indicando la presencia de una persona lesionada sobre la calle Cucapah.

Al sitio acudieron a toda prisa paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria de urgencia, ya que presentaba una amputación parcial en la extremidad inferior izquierda, a la altura de la tibia y el peroné.

Tras estabilizar sus signos vitales y realizar las maniobras de contención de hemorragia, la paciente fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad para ser ingresada a quirófano y ser intervenida quirúrgicamente.

JMR