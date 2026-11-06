Accidentes

Atropellan a Mujer de la Tercera Edad en la Colonia Las Lomitas en Ensenada

La víctima de 68 años sufrió la amputación parcial de la pierna izquierda tras ser atropellada

Atropellan a Mujer de la Tercera Edad en la Colonia Las Lomitas en EnsenadaAtropellan a Mujer de la Tercera Edad en la Colonia Las Lomitas en Ensenada | Foto: Cruz Roja

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